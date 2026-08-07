ثلاثة قتلى من القوات الحكومية اليمنية بهجوم جديد للحوثيين

قُتل ثلاثة من عناصر القوات الحكومية اليمنية وأصيب أربعة بهجوم جديد بالطائرات المسيّرة شنّه الحوثيون على محافظة مأرب، وفق ما أفاد مصدر عسكري يمني وكالة فرانس برس.



وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع إن "الحصيلة الأولية للهجوم الحوثي بالمسيرات على منطقة حريب في جنوب مأرب ثلاثة قتلى وأربعة جرحى"