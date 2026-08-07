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قاصر يقتل بالرصاص جديه وستة أشخاص بينهم تلاميذ في مدرسته بتايلاند
أخبار دولية
2026-08-07 | 05:28
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قاصر يقتل بالرصاص جديه وستة أشخاص بينهم تلاميذ في مدرسته بتايلاند
قتل فتى قاصر وصفه زملاؤه بأنه "مضطرب نفسيا" جديه بالرصاص قبل أن يردي ستة أشخاص آخرين على الأقل، هم ثلاثة تلاميذ ومثلهم من المعلّمين، بإطلاق نار في مدرسة بالقرب من العاصمة التايلاندية بانكوك الجمعة، وفق ما أفادت الشرطة.
وأفاد بيان صادر عن الشرطة الوطنية بأن المراهق بدأ بقتل جديه باستخدام المسدس الخاص بجده، ثم توجه إلى مدرسة ثانوية تقع إلى الشمال من بانكوك حيث قتل ثلاثة معلمين وثلاثة طلاب.
وذكرت السلطات أن مطلق النار، وهو تلميذ مراهق في المدرسة نفسها، قد لقي حتفه أيضا، لكنها لم توضح ما إذا كانت الشرطة أردته أم أنه انتحر.
وتجمعت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة وفرق الطوارئ خارج مدرسة "ديبسيرين نونثابوري" في مقاطعة نونثابوري الجمعة، في حين سارع أولياء الأمور لاصطحاب أبنائهم، وتبادل الطلاب والموظفون الذين غلبت عليهم مشاعر الحزن والدموع، المواساة خارج المدرسة.
وأفادت الشرطة بأن عدد الجرحى بلغ 23 من دون الإشارة إلى درجة خطورة إصاباتهم.
وصرح نائب وزير الداخلية بولابي سووانتشوي لقناة "تاي بي بي إس" (Thai PBS) المحلية بأن خمسة عشر طالبا أصيبوا بجروح، ليس جراء التعرض المباشر لإطلاق النار، بل نتيجة إصابتهم أثناء محاولتهم الفرار.
وتضاربت الأنباء حول طريقة مقتل المشتبه به؛ إذ أشار بعض التقارير إلى أن عناصر الشرطة أطلقوا النار عليه وأردوه، بينما ذكرت تقارير أخرى أنه انتحر.
أخبار دولية
إطلاق نار
مدرسة
تايلاند
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