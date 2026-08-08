انفجارات تهز كييف وتقارير عن حرائق في منطقتين

أفاد رئيس بلدية مدينة كييف يوم السبت باندلاع حرائق في منطقتين من العاصمة الأوكرانية في أعقاب انطلاق إنذار من غارة جوية.



وسمع شهود من رويترز عدة موجات من الانفجارات القوية.



وتعاني كييف نقصا مزمنا في أنظمة الدفاع الجوي القادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية الروسية.