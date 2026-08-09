الحوثيون يؤكدون شن هجوم بصواريخ بالستية ومسيرات على المخا في اليمن

أكد الحوثيون المدعومون من إيران شن هجوم بصواريخ بالستية ومسيّرات على مدينة المخا اليمنية الواقعة على البحر الأحمر، بعد أن أفاد سكان محليون بسماع دوي انفجارات.



وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان إن قواتهم نفذت "عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت "تحشيدات العدو السعودي" ومخازن أسلحته في منطقة المخا... بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة"، مضيفا أن الهجوم أسفر عن "ممقتل وإصابة العشرات بينهم سعوديون".