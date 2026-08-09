الإمارات تسلم دانيال كيناهان لإيرلندا لملاحقته في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة

أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية بأن الإمارات سلمت الإيرلندي دانيال كيناهان إلى سلطات بلاده بناء على طلب رسمي منها لملاحقته في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.وفي 2022، صنفت الولايات المتحدة كيناهان، الذي اعتُقل في دبي في نيسان، بوصفه أحد القادة الثلاثة لعصابة كيناهان للجريمة المنظمة، وعرضت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار للقبض عليهم.