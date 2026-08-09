نتنياهو: إسرائيل ترفض خطة مجلس السلام بشأن غزة... وإيران "لن تمتلك" أسلحة نووية سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل رفضت خطة مؤلفة من 15 بندا التي طرحها مجلس السلام التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.



وأكد أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع حتي يتم نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشكل كامل.



من جهة أخرى، شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهو هدف لطالما اتهم طهران بالسعي لتحقيقه رغم نفيها.



وقال نتنياهو في اجتماع لمجلس الوزراء: "أريد أن أؤكد مرة أخرى أنه سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، وطالما أنني رئيسا للوزراء، فلن تمتلك إيران أسلحة نووية".