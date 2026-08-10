الجيش اليمني: هجوم للحوثيين على المخا يقتل 7 ويصيب 30

أعلن الجيش اليمني أن سبعة أشخاص، بينهم عسكريون ومدنيون، قتلوا وأصيب 30 آخرون في هجوم للحوثيين استهدف مدينة المخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر وبنية تحتية مدنية والقوات المسلحة.



وقال الجيش اليمني في بيان في وقت مبكر اليوم: "أسفر الاعتداء الإرهابي حتى الآن عن استشهاد أربعة من منتسبي القوات المسلحة وثلاثة مدنيين، وإصابة 30 آخرين غالبيتهم من المدنيين جرى نقلهم بعد تلقي العلاج".



وأفاد الجيش بأن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم.



وأظهر مقطع فيديو بثته قناة المسيرة التابعة للحوثيين عمليات إطلاق صواريخ باليستية عدة وطائرات مسيرة. وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في منشور على تيليغرام أنها تستهدف تمركزات قوات ومستودعات أسلحة سعودية.



وأعلن الجيش اليمني أن هجمات الحوثيين استهدفت أيضا أحياء سكنية في المخا.