غارات روسية أسفرت عن إصابة 5 أشخاص في سومي بأوكرانيا

أعلن حاكم منطقة سومي في شمال أوكرانيا أوليه هريغوروف، عبر تيليغرام، أن غارات جوية روسية على مدينة سومي أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل خلال الليل.وأشار إلى وقوع أضرار في عدد من المناطق السكنية.