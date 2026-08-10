إخماد حريق قرب جبل برومو في إندونيسيا أتى على 550 هكتارا

أعلن مسؤول يوم الاثنين أن الحريق الذي اندلع في متنزه جبل برومو الوطني في جاوة الشرقية بإندونيسيا، والذي أتى على 550 هكتارا (1360 فدانا)، تم إخماده، لكن ظهرت بؤر ساخنة جديدة بالقرب من فوهة البركان.