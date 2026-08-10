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مسؤول دفاعي أميركي: آسيا ذات أهمية قصوى بالنسبة لواشنطن
أخبار دولية
2026-08-10 | 01:25
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مسؤول دفاعي أميركي: آسيا ذات أهمية قصوى بالنسبة لواشنطن
أعلن وكيل وزارة الدفاع الأميركية إلدريج كولبي في مانيلا اليوم الاثنين أن واشنطن ترى أن آسيا ذات أهمية قصوى.
وقال كولبي في كلمة ألقاها خلال فعالية نظمها مركز بحثي إن مصلحة الولايات المتحدة أصبحت أكثر تداخلا مع منطقة المحيطين الهندي والهادي أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يعني استثمارات قوية ومتنامية في المنطقة.
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