روسيا تعلن إسقاط 456 مسيّرة أوكرانية خلال الليل... وسقوط قتلى

أعلنت روسيا أنها أسقطت 456 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، فيما أسفرت هجمات جوية عن سقوط قتلى في منطقتين روسيتين، وفق السلطات المحلية.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 456 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل"، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت نحو 15 منطقة روسية بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.



وفي جمهورية تتارستان بوسط روسيا،استهدفت ضربات "واسعة النطاق" مدينة نيجنكامسك الصناعية على بعد حوالى 1600 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، بحسب بيان صادر عن السلطات الإقليمية.



وأشار البيان إلى أن الهجوم الذي كان لا يزال مستمرا في الساعة 05,30 بتوقيت غرينتش، "استهدف مواقع صناعية ومدنية، وتسبب للأسف بوفيات".



في غضون ذلك، أفادت السلطات في منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا بمقتل امرأة جراء هجوم بطائرة مسيّرة استهدف منزلا في قرية نوفايا تافولجانكا.



