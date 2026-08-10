طهران ردا على ترامب: الإيرانيون "لاعبو شطرنج محترفون"

أعلنت طهران أن الإيرانيين أثبتوا أنهم "لاعبو شطرنج محترفون"، وذلك ردا على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب شبّه فيها تعامله مع الجمهورية الإسلامية بهذه اللعبة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن "الإيرانيين أظهروا أنهم لاعبو شطرنج محترفون"، أكان في المداولات العلنية أم السرية.



وكان ترامب قد أشار إلى انه يعتزم ترك الضغوط الاقتصادية على إيران تزداد، في ما بدا تراجعا عن شن مزيد من الضربات العسكرية، بعدما طرحت طهران قائمة مطالب لإعادة فتح مضيق هرمز.



ونقل موقع "أكسيوس" عن الرئيس الأميركي قوله الأحد: "نحن نتعامل مع الأمر بهدوء". وقال: "نجري معهم مفاوضات محدودة النطاق. نحن نكتفي بمراقبة إيران، مع تضخّمها الاقتصادي الهائل وحقيقة ألا مال لديها".



وأضاف: "سيُحل الأمر. الأمور دائما تُحل. الأمر أشبه بلعبة شطرنج".



وجاءت تصريحات ترامب بعدما طرح مسؤولون إيرانيون قائمة شروط لإعادة فتح مضيق هرمز الذي لا يزال مغلقا إلى حد كبير منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر شباط.



والسبت، عدّد محمد باقر ذو القدر الذي كان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي قبل تعيين محسن رضائي خلفا له الأحد، ثلاثة شروط قبل فتح هرمز، ومنها أن تنهي واشنطن "إلى الأبد حربها وعدوانها على إيران وحلفاء إيران في لبنان وفلسطين واليمن والعراق".



كما طالب برفع واشنطن "الحصار البحري وسحب قواتها العسكرية، البحرية والجوية، من محيط إيران"، و"رفع العقوبات الظالمة وغير القانونية المفروضة على الشعب الإيراني"، بحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء.



وجدد بقائي الاثنين التأكيد أنه "ما دام الحصار البحري الأميركي مستمرا... وما دامت الانتهاكات الأخرى من جانب الولايات المتحدة مستمرة، فلن تتوافر الشروط اللازمة للقول إن مضيق هرمز أصبح ممرا مائيا آمنا".