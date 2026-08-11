مقتل 15 شخصا في حادث انقلاب شاحنة في الإسماعيلية بمصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 32 آخرون عندما انقلبت شاحنة صغيرة تقل عمالا في محافظة الإسماعيلية بمصر.



وأفادت الوزارة بأن الحادث وقع أمام محطة كهرباء الشباب في منطقة الدواويس.

وذكرت أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.