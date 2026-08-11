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فرنسا تفكّك شبكة منظمة لتوصيل المخدرات بالمسيّرات إلى أحد السجون

أخبار دولية
2026-08-11 | 10:04
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فرنسا تفكّك شبكة منظمة لتوصيل المخدرات بالمسيّرات إلى أحد السجون
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فرنسا تفكّك شبكة منظمة لتوصيل المخدرات بالمسيّرات إلى أحد السجون

أعلنت قوات الدرك الفرنسية توقيف خمسة أشخاص في إطار تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بواسطة طائرات مسيّرة إلى سجن فيلفرانش-سور-سون في وسط شرق فرنسا، بعدما نفذت أكثر من 1800 عملية تسليم خلال أقل من شهرين.

     

وسُجل في فرنسا خلال العام 2025 نحو خمسة آلاف تحليق أو محاولة تحليق لطائرات مسيّرة فوق السجون، مقابل أكثر من 800 في 2024، بحسب ما أفادت إدارة السجون وكالة فرانس برس في كانون الثاني، مشيرة إلى أن الارتفاع الكبير يرتبط أيضا بتوسيع استخدام أجهزة رصد المسيّرات.

     

وبين المشتبه بهم الخمسة في قضية فيلفرانش-سور-سون قاصر سيُحاكم في أيلول ووُضع في مركز تربوي مغلق إلى حين محاكمته، وأربعة بالغين سيُحاكمون في تشرين الأول، أودع ثلاثة منهم الحبس الاحتياطي، بحسب بيان للدرك.

     

وأُوقف ثلاثة من المشتبه بهم بالجرم المشهود.

     

وقال الدرك إن الشبكة كانت "منظمة بشكل خاص"، وتعمل انطلاقا من "منطقتي إقلاع تقعان على مقربة مباشرة" من السجن.

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