مؤسسة النفط الليبية: طائرة مسيرة استهدفت خزان وقود بمصفاة الزاوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن طائرة مسيرة استهدفت اليوم مصفاة الزاوية النفطية، أكبر مصفاة عاملة في البلاد، في خامس هجوم عليها منذ يوم السبت.وأفادت المؤسسة بأن خزانا للديزل تابعا لشركة الزاوية لتكرير النفط استهدف في الهجوم، ما تسبب باندلاع حريق محدود جرى احتواؤه لاحقا.