ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 4449 حالة

أظهرت بيانات حكومية صدرت في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 4449 حالة، منها 2061 وفاة.