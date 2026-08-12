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مسؤولون: الجفاف يفاقم خطر الحرائق في كندا

أخبار دولية
2026-08-12 | 00:29
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مسؤولون: الجفاف يفاقم خطر الحرائق في كندا
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مسؤولون: الجفاف يفاقم خطر الحرائق في كندا

حذّرت السلطات الكندية الثلاثاء من أن مقاطعة بريتيش كولومبيا تواجه خطر اندلاع المزيد من حرائق الغابات السريعة الانتشار بسبب الجفاف، مشيرة إلى منسوب المياه في إحدى أكبر بحيرات المقاطعة بلغ مستويات متدنية غير مسبوقة.
     
وتشهد المقاطعة الواقعة في غرب كندا 102 حريق غابات نشطة من بينها حريق بالد رينج الذي اندلع الجمعة وانتشر بسرعة خلال نهاية الأسبوع، ما أجبر آلاف السكان على إخلاء منازلهم، فيما لم تحدّد السلطات موعدا لعودتهم.
     
وقال وزير الغابات في المقاطعة رافي بارمار إن السلطات "تتوقّع اندلاع حرائق ناجمة عن الصواعق".
     
من جهته، أفاد مدير العمليات في هيئة حرائق الغابات في بريتيش كولومبيا كليف تشابمان بأن فرق الإطفاء لا تزال ترصد سلوكا "انفجاريا" للحريق.
     
وتشتعل العديد من الحرائق الخطيرة في المقاطعة، منها حريق بالد رينج قرب بحيرة أوكاناغان التي يبلغ طولها نحو 120 كيلومترا وتمتد عبر جنوب المقاطعة.
     
وبحسب وزيرة المياه راندين نيل، فإن بريتيش كولومبيا تواجه ظروف جفاف متجذرة ينبغي أن تثير القلق في شأن مواسم الصيف المقبلة.
     
وأرجعت الجفاف إلى عوامل عدة، من بينها تراجع الغطاء الثلجي وانخفاض معدلات الأمطار خلال الربيع والصيف، مشيرة إلى أن بحيرة أوكاناغان تسجل أدنى منسوب مياه منذ بدء تسجيل البيانات.
     
وشددت الوزيرة على أنه "من الضروري أن نبذل ما بوسعنا هذا العام للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها".

أخبار دولية

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