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انتشال ناجية من بين الأنقاض بعد الزلزال في كولومبيا وخفض الحصيلة

أخبار دولية
2026-08-12 | 02:01
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انتشال ناجية من بين الأنقاض بعد الزلزال في كولومبيا وخفض الحصيلة
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انتشال ناجية من بين الأنقاض بعد الزلزال في كولومبيا وخفض الحصيلة

انتشل المسعفون ليل الثلاثاء الأربعاء ناجية من تحت أنقاض مبنى انهار في بيريرا، بعد عشرات الساعات على أقوى زلزال يضرب كولومبيا خلال العقد الأخير، فيما تم خفض الحصيلة إلى 216 قتيلا.
     
وحين أُخرجت دانييلا لارغو (32 عاما) من تحت الأنقاض، ارتفعت هتافات أقربائها فرحا فيما تعانق عناصر فرق الإغاثة، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.
     
وقالت والدتها ساندرا ميلينا بيريز إن أحد السكان سمع نداءات استغاثة فجمع الجيران للشروع في إزالة الركام قبل وصول المسعفين، مضيفة "بفضله، نحن اليوم سعداء".
     
وخفضت حصيلة الزلزال مساء الثلاثاء إلى 216 قتيلا بعدما راجعت سلطات مدينة كالي البالغ عدد سكانها 2,2 مليون نسمة أعداد القتلى، وكانت الحصيلة السابقة تفيد عن سقوط 241 قتيلا بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات مختلف السلطات المحلية.
     
وتتواصل عمليات البحث عن ناجين في غرب البلاد حيث أدى الزلزال بقوة 7,4 درجات الذي وقع عند الساعة 7,34 صباح الاثنين (12,34 ت غ)، إلى انهيار مربعات كاملة من المباني والمنازل.
     
كما تسبب الزلزال بإصابة أكثر من 1600 شخصا بجروح ودمر مئات المباني، بحسب رابطة رؤساء بلديات كولومبيا.
     
وضرب الزلزال الذي حدد مركزه في مقاطعة تشوكو على ساحل المحيط الهادئ، العديد من المدن والبلدات من ضمنها كالي، ثالث أكبر مدن كولومبيا، وبيريرا.

أخبار دولية

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