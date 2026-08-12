مصادر لرويترز: 4 مسيرات استهدفت معسكرات للمعارضة الإيرانية الكردية قرب أربيل

أفادت مصادر أمنية لرويترز بأن أربع طائرات مسيرة استهدفت اليوم الأربعاء ثلاثة معسكرات للمعارضة الإيرانية الكردية بالقرب من أربيل في العراق، دون ورود تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.