وزير الداخلية الباكستاني يزور إيران

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يزور إيران حاليا لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين وتطورات أخرى في المنطقة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية طاهر أندرابي الذي تلعب حكومته دور الوسيط لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، للصحافيين في إسلام أباد إن وزير الداخلية "يناقش العلاقات الثنائية والأمن والاستقرار الإقليميين والانخراط البنّاء بين الأطراف في المنطقة والتطورات الإقليمية".