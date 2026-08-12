باكستان تعلن مقتل ثلاثة من مواطنيها بهجوم للحوثيين على سفينة تجارية في البحر الأحمر

أعلنت باكستان أن ثلاثة من مواطنيها قُتلوا في هجوم شنّه الحوثيون في اليمن على سفينة في البحر الأحمر.



وذكر وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار في منشور على منصة إكس أن "ثلاثة مواطنين باكستانيين لقوا حتفهم وأُصيب واحد" جرّاء هذا الهجوم، غداة إعلان خفر السواحل اليمنيين أن ستة أشخاص على الأقل قُتلوا في استهداف الحوثيين المدعومين من إيران سفينة شحن قرب مضيق باب المندب قبالة الساحل الجنوبي لليمن، بينهم "أربعة من أفراد الطاقم"، هم ثلاثة باكستانيين وإندونيسي، إضافة إلى "اثنين من منتسبي القوات المسلحة" التي شاركت في عملية إنقاذ لإجلاء طاقم السفينة.