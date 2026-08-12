مسؤول إيراني: لا مناقشات مع أميركا حول تمديد وقف إطلاق النار

أعلن مصدر إيراني كبير لرويترز، أنه لم تجر مناقشات بين إيران والولايات المتحدة لتمديد وقف إطلاق النار، لأنه من وجهة نظر طهران، لم يكن للاتفاق تاريخ بدء وبالتالي لا يوجد ما يمكن تمديده.