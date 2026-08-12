المنظمة البحرية الدولية: تسرب نفطي من ناقلة جانحة سيصل للبر الرئيسي لسلطنة عمان

أعلنت المنظمة البحرية الدولية أنه تم إبلاغها بأن تسربا نفطيا من الناقلة كارولين بيزنغي الجانحة سيصل إلى البر الرئيسي لسلطنة عمان.



وقال متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة: "ينجرف النفط قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة القبلية، وتم الإبلاغ بأن كميات منه ستصل إلى البر الرئيسي. وتم وضع خطط طوارئ للتعامل مع التسرب النفطي".



وذكرت الحكومة العمانية يوم الاثنين أن تسربا للنفط الخام من الناقلة الجانحة قبالة محمية طبيعية في البلاد تسبب ببقعة نفطية على مساحة اقتربت من 400 كيلومتر مربع.

