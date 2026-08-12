تنديد أوروبيّ دوليّ بإعدام إيران لمحتجين

ندد الاتحاد الأوروبيّ و26 دولة بإعدام إيران لمحتجين، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسيّ جان نويل بارو.



ودعت الدول إيران إلى الاستماع إلى شعبها، واتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام حقوق الإنسان، والوقف الفوري لاستخدام عقوبة الإعدام، والإفراج عن المحتجزين بشكل تعسفي.