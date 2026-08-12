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الرئيس الأميركيّ: سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز كاملة
أخبار دولية
2026-08-12 | 10:48
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الرئيس الأميركيّ: سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز كاملة
أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنّ الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز.
وكتب على منصته (تروث سويال) "سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز كاملة".
وأعرب عن اعتقاده بأنهم باقون على هذا (الوضع)!
وقال: "يصف الجميع حصارنا البحري بأنه ‘جدار من الفولاذ‘، ولا يوجد ما يمكن لإيران فعله تجاه ذلك".
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