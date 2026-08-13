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قتيل وعدد من الجرحى في انفجار في ميناء روتردام

أخبار دولية
2026-08-13 | 09:53
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قتيل وعدد من الجرحى في انفجار في ميناء روتردام
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قتيل وعدد من الجرحى في انفجار في ميناء روتردام

وقع انفجار صباح الخميس في مصفاة تابعة للفرع الهولندي لـ"مجموعة غانفور" السويسرية في ميناء روتردام، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين، وفقا لما أعلنته الشرطة. 
     
وأفادت شرطة روتردام وكالة فرانس برس بأن الانفجار وقع نحو الساعة 11,30 بالتوقيت المحلي (09,30 بتوقيت غرينتش) في موقع منشأة Gunvor Energy Rotterdam، والواقعة ضمن منطقة "يوروبورت" المينائية.
     
وتعد "يوروبورت" واحدة من أكبر المناطق الصناعية الكيميائية والبتروكيماوية في العالم.
     
وأعلنت السلطات أن الحادث أسفر عن مقتل شخص واحد، من دون أن تكون قادرة على تحديد عدد المصابين أو مدى خطورة إصاباتهم. 
     
وقال متحدث باسم Gunvor Energy Rotterdam لفرانس برس "هذا الصباح، كان أحد العاملين لدى شركة متعاقدة من الباطن يقوم بأعمال صيانة في حفرة تابعة لخزان قبل أن يقع الانفجار خلال تلك الأعمال".
     
وتمكنت صحافية من فرانس برس كانت موجودة في الموقع من رصد آثار الانفجار في المنشأة.
     
وفُتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث، فيما أكدت الشركة أنها تتعاون مع السلطات في هذا الصدد.
     
وتوجهت سيارات إسعاف عدة بالإضافة إلى مروحية مجهزة إلى الموقع  بعد وقت قصير من الانفجار، طبقا لما أفادت به وسائل إعلام إقليمية.
 

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