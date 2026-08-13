بولندا تعلن توقيف روسي بتهمة محاولة قتل مواطن أميركي-أوكراني

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الخميس توقيف روسي جنّدته موسكو بغرض محاولة قتل شخص يحمل الجنسيتين الأميركية والأوكرانية في وارسو.



وقال توسك إن الشخص المستهدف "كان يُعتبر مزعجا على نحو خاص بالنسبة إلى نظام فلاديمير بوتين"، موضحا أن وارسو نجحت في إحباط الاعتداء "في اللحظة الأخيرة". وأشار الى أن إلقاء القبض على المشتبه به جرى في السابع من آب.