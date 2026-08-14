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بيونغ يانغ تندد بالمناورات العسكرية المرتقبة بين واشنطن وسيول
أخبار دولية
2026-08-14 | 07:40
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بيونغ يانغ تندد بالمناورات العسكرية المرتقبة بين واشنطن وسيول
نددت كوريا الشمالية بالمناورات العسكرية المشتركة المرتقبة الأسبوع المقبل بين الجيشين الأميركي والكوري الجنوبي، محذرة من أنها قد ترد بإجراءات "ردع" أقوى.
وقال متحدث باسم الخارجية الكورية الشمالية الخميس: "أعلنت الولايات المتحدة ان المناورات المقبلة مختلفة عن التي سبقتها... وتهدف الى تحسين القدرة على القتال في حرب تقوم على أوجه الحروب الحديثة".
وأضاف وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الجمعة "إن مبدأنا الثابت لضمان الأمن هو الرد على أي مستوى جديد من التهديد بمستوى جديد من الردع".
وشدد على أن بيونغ يانغ "لن تتسامح مع حالة المواجهة الخطيرة التي تخلقها الدول المعادية، ولكنها تعبر بشكل أكثر وضوحا عن موقفها من الأعداء لمواجهة أي تهديدات وتحديات".
وكان مسؤول عسكري أميركي أكد أن المناورات ستأخذ في الاعتبار اكتساب الجنود الكوريين الشماليين خبرة قتالية عبر خوضهم معارك الى جانب القوات الروسية في حرب أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم قيادة القوات المشتركة الأميركية والكورية الجنوبية ريان دونالد إن المناورات التي تستمر 11 يوما، ستلحظ تغيّر "طبيعة الحرب".
وأوضح هذا الأسبوع "لقد تم نشر جنود جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية وقاتلوا في أوكرانيا"، موضحا أن هذه الخبرات الجديدة "تُغير قدرات كوريا الشمالية العسكرية، والتمرين المشترك سيضع هذه التهديدات في الاعتبار".
أخبار دولية
بالمناورات
العسكرية
المرتقبة
واشنطن
وسيول
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