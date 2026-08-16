الرئيس الكولومبي يدعو ترامب إلى تعليق الرسوم الجمركية لتخفيف وطأة الزلزال

دعا الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لا إسبرييا نظيره الأميركي دونالد ترامب إلى تعليق الرسوم الجمركية المفروضة حاليا على البلد الأميركي اللاتيني المنكوب جراء زلزال ضربه الاثنين.



وزادت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الكولومبية من 10 بالمئة إلى 12,5 بالمئة في أواخر تموز، مع بعض الاستثناءات التي تشمل منتجات البن والنفط.



وقال دي لا إسبرييّا على منصة إكس: "طلبتُ منه النظر في تعليق موقت للرسوم الجمركية المرتفعة التي تؤثر على المنتجات الكولومبية، من أجل إعطاء متنفّس لأصحاب الأعمال المحليين الذين يواجهون أوقاتا عصيبة للغاية بسبب تداعيات الزلزال".