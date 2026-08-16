السلطات المغربية توقف عشرات المهاجرين قرب سبتة

أوقفت السلطات المغربية السبت، عشرات المهاجرين غير النظاميين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، في غابة قريبة من المعبر الحدودي مع جيب سبتة الإسباني، وسط طوق أمني في المنطقة، وفق مراسل وكالة فرانس برس.



وتجمع هؤلاء المهاجرون، وغالبيتهم رجال وشباب من بلدان من أفريقيا جنوب الصحراء وبينهم أيضا بعض المغاربة، في منطقة حرجية مطلة على مدينة الفنيدق الحدودية، على بعد بضعة كيلومترات من الطريق المؤدي للمعبر الحدودي، قبل أن تعترضهم قوات الأمن.



وأوقفت مجموعة منهم فيما لاذ آخرون بالفرار.



وبحسب وسائل إعلام محلية، أسفرت هذه العملية عن "توقيف 294 مرشحا للهجرة غير النظامية".



وقال مصدر رسمي لوكالة فرانس برس إن العملية "روتينة تهدف للتصدي لمحاولات الهجرة غير النظامية في اتجاه سبتة".



لكن منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أفادت بأن الحدود ستكون مفتوحة السبت، باعتباره "يوم عطلة في إسبانيا".



والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية المغربية أنها اتخذت كل التدابير الضرورية للتصدي لمحاولات عبور جديدة تبعا لتلك المنشورات، وتوقيف مشتبه بهم.



والسبت، أفادت وسائل إعلام مغربية، بينها موقعا لو360 وهسبريس، أن السلطات "أوقفت 61 شخصا يشتبه في تورطهم في التحريض والترويج لدعوات للهجرة غير النظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي".



ويأتي ذلك أسبوعين بعد تدفق كثيف لمهاجرين من مدن مغربية عدة إلى جيب سبتة الإسباني، نجح نحو 72 ألفا منهم في دخول المدينة، قبل أن يعود معظمهم أدراجه، وفق السلطات الإسبانية. وساهم في ذاك التدفق الكبير للمهاجرين يومها أيضا شائعات على مواقع التواصل.