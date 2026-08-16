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الحكومة الفنزويلية تقول إنها أفرجت عن 1046 سجينا سياسيا
أخبار دولية
2026-08-16 | 00:12
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الحكومة الفنزويلية تقول إنها أفرجت عن 1046 سجينا سياسيا
أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، السبت، أن عدد السجناء السياسيين المفرج عنهم بلغ 1,046 سجينا، وهو رقم يخالف الأرقام التي قدمتها منظمات حقوق الإنسان.
وكانت الحكومة قد أعلنت الجمعة، إطلاق 131 سجينا سياسيا، وذلك في أعقاب عفو عام صدر في كانون الثاني واتفاق تم التوصل إليه مع المعارضة.
وكتبت رودريغيز على منصة اكس: "تؤكد فنزويلا مجددا التزامها بالمصالحة الوطنية. عاد 1046 مواطنا حُرموا من حريتهم إلى منازلهم بموجب اتفاقات تم التوصل إليها بين الفنزويليين".
من جانبها، ذكرت منظمة "فورو بينال" الحقوقية السبت، أنها تحققت من إطلاق 72 من أصل 131 سجينا تم الإعلان عن الإفراج عنهم الجمعة.
وقال مدير المنظمة، غونزالو هيميوب، على منصة اكس: "نؤكد إطلاق 72 سجينا سياسيا أمس الجمعة: 55 رجلا و17 امرأة".
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من انعقاد حوار سياسي بين بعض أحزاب المعارضة والحزب الحاكم برعاية الولايات المتحدة لبحث المرحلة الانتقالية.
ومنذ تولي ديلسي رودريغيز السلطة عقب الإطاحة بنيكولاس مادورو في كانون الثاني، كانت وتيرة الإفراج عن السجناء السياسيين بطيئة.
واعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الإفراج عن أكثر من 130 سجينا سياسيا في فنزويلا يعد "خطوة أساسية في عملية المصالحة الوطنية".
وشكرت زعيمة المعارضة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، ماريا كورينا ماتشادو، الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته، قائلة: "بتقديمهم مادورو للعدالة، مهدوا الطريق لإطلاق جميع السجناء السياسيين وأيضا لحرية جميع الفنزويليين".
ووفقا لمنظمة "فورو بينال"، بلغ عدد السجناء السياسيين في فنزويلا 391 سجينا حتى الاثنين الماضي، قبل عمليات الإفراج التي جرت الجمعة.
أخبار دولية
فنزويلا
ديلسي رودريغيز
السجناء السياسيين
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