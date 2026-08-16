600 طائرة مسيرة تستهدف موسكو ليلا... وإصابة ثلاثة أشخاص

تعرضت موسكو ليل السبت الأحد لهجوم استُخدمت فيه 600 مسيّرة وأوقع ثلاثة جرحى، على ما أفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين.



وذكر سوبيانين عبر منصة "ماكس" المدعومة من الحكومة أنه "منذ مساء أمس وحتى الساعة 6,30 (3,30 ت غ) اليوم، كانت 600 مسيّرة تحلق باتجاه منطقة موسكو، دُمرت منها 201"، وذلك في وقت كثفت أوكرانيا هجماتها على عمق الأراضي الروسية مستهدفة بصورة خاصة منشآت الطاقة والتجارة الإلكترونية.