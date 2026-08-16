رومانيا تعلن أن مقاتلة إسبانية أسقطت مسيّرة اخترقت مجالها الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن مقاتلة إسبانية تقوم بمهمة في رومانيا في إطار الحلف الأطلسي أسقطت مسيّرة اخترقت المجال الجوي الروماني قرب الحدود مع أوكرانيا ومولدافيا.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن اعتراض المسيّرة الآتية من مولدافيا تم بواسطة طائرة إف-18 في الساعة 5,01 (2,01 ت غ)، مشيرة إلى أن الحطام سقط في موقع غير مأهول في منطقة غالاتي قرب الحدود الأوكرانية.