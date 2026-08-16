إصابة شخص ونشوب حرائق في كييف جراء هجوم صاروخي روسي

أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر من اليوم، مما أدى إلى اندلاع حرائق في منطقتين على الأقل من المدينة.



وذكرت الإدارة العسكرية للمدينة أن شخصا واحدا أصيب.



وكشف كليتشكو على تطبيق تيليغرام، أن الحطام المتساقط تسبب باندلاع حريق في منطقة غير سكنية بضاحية في شمال المدينة. وأفاد أن سيارات عدة اشتعلت فيها النيران، كما اندلع حريق آخر في منطقة تقع جنوبي وسط المدينة مباشرة.



ونشرت قنوات غير رسمية على تطبيق تيليغرام، صورا لما وُصفت بأنها أكشاك سوق مشتعلة في الضاحية.



وتم تفعيل الإنذارات الجوية مرتين بعد الساعة الثانية صباحا (2300 بتوقيت غرينتش أمس السبت)، واستمر كل منها لمدة نصف ساعة تقريبا.