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زعيم كوريا الشمالية يعرب لبوتين عن "فخره" بالعلاقات القوية بين بلديهما
أخبار دولية
2026-08-16 | 00:38
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زعيم كوريا الشمالية يعرب لبوتين عن "فخره" بالعلاقات القوية بين بلديهما
أبلغ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "فخور" بالعلاقات القوية التي تجمع بين بلديهما، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، بعد أن أصبحت بيونغ يانغ من أبرز داعمي موسكو في حربها ضد أوكرانيا.
ويقول محللون إنه منذ أن غزت روسيا جارتها أوكرانيا عام 2022، أصبحت كوريا الشمالية حليفا رئيسيا للكرملين، حيث أمدت القوات الروسية بالجنود والذخيرة مقابل مزايا اقتصادية وتكنولوجيا عسكرية.
وقال كيم في رسالة إلى بوتين نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية: "أنا فخور دائما لكوني قادرا على توقع مستقبل أكثر تميزا للعلاقات الثنائية من خلال قيادتي، معكم، لهذه العلاقات بين جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية وروسيا التي مضت قدما بتاريخ النضال المشترك".
وأضاف كيم أن لديه "إيمانا راسخا" بأن روسيا ستزدهر وتدافع عن "سلامة أراضيها" في ظل "القيادة الحكيمة" لبوتين.
وكان بوتين قد وجه رسالة إلى كيم الجمعة بمناسبة ذكرى تحرر كوريا من الحكم الاستعماري الياباني في نهاية الحرب العالمية الثانية، اعتبر فيها أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى "مستوى عال وغير مسبوق من الشراكة الاستراتيجية الشاملة".
وقال الرئيس الروسي: "دولتانا تتعاونان بفاعلية في كل القطاعات، مع بذل جهود مشتركة لضمان الأمن والاستقرار الإقليميين".
ويأتي تبادل الرسائل في أعقاب اتهام أوكرانيا لموسكو هذا الشهر باستخدام صواريخ بالستية كورية شمالية في هجوم أسفر عن مقتل تسعة أوكرانيين على الأقل وإصابة العشرات. كما صرحت كييف مؤخرا بأن ما يصل إلى 50 ألف جندي كوري شمالي من المقرر نشرهم في روسيا، رغم أنها لم تقدم أدلة تدعم هذا الادعاء.
وفي سياق هذا الادعاء، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من سيول تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي للحماية من الصواريخ الروسية، لكنه لم يتلق ردا حتى الآن من كوريا الجنوبية.
أخبار دولية
كوريا الشمالية
كيم جونغ أون
روسيا
فلاديمير بوتين
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