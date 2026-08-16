حريق هائل في بلجيكا... النيران تأتي على 3 آلاف هكتار

أتى حريق هائل على نحو ثلاثة آلاف هكتار في محمية طبيعية بشرق بلجيكا، وفق ما أفادت السلطات صباح اليوم.



وقالت السلطات في والونيا في بيان: "لا تزال الظروف معقدة، ومع أنّ حدة الرياح انحسرت، إلا أنها غيرت اتجاهها مرات عدة خلال الليل".