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حريق هائل في بلجيكا... النيران تأتي على 3 آلاف هكتار

أخبار دولية
2026-08-16 | 04:31
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حريق هائل في بلجيكا... النيران تأتي على 3 آلاف هكتار
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حريق هائل في بلجيكا... النيران تأتي على 3 آلاف هكتار

أتى حريق هائل على نحو ثلاثة آلاف هكتار في محمية طبيعية بشرق بلجيكا، وفق ما أفادت السلطات صباح اليوم.
     
وقالت السلطات في والونيا في بيان: "لا تزال الظروف معقدة، ومع أنّ حدة الرياح انحسرت، إلا أنها غيرت اتجاهها مرات عدة خلال الليل".

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حريق

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