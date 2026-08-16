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حريق يجتاح جزيرة سكيروس اليونانية

أخبار دولية
2026-08-16 | 04:42
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حريق يجتاح جزيرة سكيروس اليونانية
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حريق يجتاح جزيرة سكيروس اليونانية

تواصل فرق الإطفاء صباح اليوم، مكافحة حريق اندلع السبت في جزيرة سكيروس اليونانية في بحر إيجه، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية "إي آر تي".
     
وأفادت الهيئة بأن "الحريق اندلع ظهر السبت في منطقة أتسيتسا في سكيروس، وكانت ليلة صعبة جدا لعناصر الإطفاء"، إذ شهدت الجزيرة رياحا عاتية.
     
وأشارت الهيئة الى أن "فرق الإطفاء كافحت ليلا الحريق الهائل الذي يدمر سكيروس، مدعومة بعشرات عناصر الإطفاء والمركبات التي وصلت إلى الجزيرة بالقوارب".
     
ويشارك نحو مئة من عناصر الإطفاء في العمليات، مدعومين بـ11 طائرة و5 مروحيات، ونحو 20 مركبة برية، وفق ما ذكرت أجهزة الإطفاء عبر منصة اكس.
     
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، أشار رئيس بلدية سكيروس كيرياكوس أنتونوبولوس، إلى إخلاء منطقة بيفكو "كإجراء احترازي"، بناء على أمر من وكالة الحماية المدنية.
     
وقال: "لا مناطق مهددة حاليا"، باستثناء عدد قليل من البيوت المتفرقة.
     
تقع جزيرة سكيروس في بحر إيجة، على بُعد 110 كيلومترات شمال شرق أثينا، وهي جزء من أرخبيل سبوراديس، وتبلغ مساحتها حوالى 209 كيلومترات مربعة.
     
وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون، استمرت الرياح العاتية طوال الليل، ثم انحسرت حدتها مع بزوغ الفجر، بينما بدأت طائرات إطفاء الحرائق عملها قبيل الساعة السابعة صباحا بقليل.
     
وظهرت سحابة طويلة من الدخان الرمادي مساء السبت في سماء العاصمة أثينا.
     
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون بأن الحريق اندلع قرابة الساعة 16,00 السبت في منطقة حرجية بالقرب من أتسيتسا، وسرعان ما اتسع نطاقه بشكل كبير بسبب الرياح العاتية. ثم أتى الحريق على غابة صنوبرية، وهدد لفترة قرية بيفكوس، حيث ركز عناصر الإطفاء جهودهم.

أخبار دولية

حريق

جزيرة سكيروس

اليونان

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