الجيش الأوكراني: استهدفنا منشأة لإنتاج وقود الصواريخ في روسيا

أعلن الجيش الأوكراني أنه قصف خلال الليل منشأة لإنتاج وقود الصواريخ في منطقة روستوف الروسية.



وقال الجيش في بيان نشره على تيليغرام: "الشركة (المستهدفة)... تصنع وقود الصواريخ الصلب لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بالإضافة إلى مجموعة من أنظمة الصواريخ والأسلحة المحمولة جوا".