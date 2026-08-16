روسيا تسيطر على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا

نقلت وكالة تاس الروسية الحكومية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها اليوم، إن القوات الروسية سيطرت على قرية بيرشوماريفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، وكذلك على قرية كودييفكا في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد.