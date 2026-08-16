سول تطلق نيرانا تحذيرية بعد عبور جنود كوريين شماليين للحدود العسكرية

أفادت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن مصدر لم تسمه، بأن قوات من الجيش الكوري الجنوبي أطلقت الأسبوع الماضي نيرانا تحذيرية بعد أن انتهك جنود كوريون شماليون خط ترسيم الحدود العسكرية، مما دفعهم إلى العودة.



وأوضحت يونهاب أن عددا من الجنود الكوريين الشماليين عبروا خط ترسيم الحدود العسكرية في الناحية الشرقية من المنطقة منزوعة السلاح، في أول تقرير عن انتهاك للخط من جانب قوات كورية شمالية هذا العام.



وأفادت يونهاب بأن الجنود كانوا على الأرجح يقومون بدورية في المنطقة عندما عبروا الخط، ولم يتم الإبلاغ عن أي نشاط غير عادي آخر بعدما عاد الجنود أدراجهم.



وكشفت الوكالة أن القوات الكورية الشمالية انتهكت خط ترسيم الحدود العسكرية 17 مرة العام الماضي.