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مسؤولون: وفاة 6 في حادث بمعبد في ولاية بيهار الهندية

أخبار دولية
2026-08-17 | 01:29
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مسؤولون: وفاة 6 في حادث بمعبد في ولاية بيهار الهندية
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مسؤولون: وفاة 6 في حادث بمعبد في ولاية بيهار الهندية

أعلن مسؤولون اليوم الاثنين أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب عدد آخر في حادث تشتبه الشرطة في أنه نجم عن سقوط أحد أعمدة الكهرباء، ما أثار ذعر حشد من زوار معبد بولاية بيهار شرق الهند.

وتحقق السلطات في سبب الحادث الذي تعرض له الزوار خلال احتفال بشهر مقدس لدى الهندوس في معبد أشوك دهام بمنطقة لاخيساراي.

وقال شيفام كومار، أحد كبار ضباط الشرطة، لوكالة "أنباء آسيا الدولية" الهندية "يقال إن عمود كهرباء سقط هناك وأصيب الناس بصعق كهربائي، ما أدى إلى حدوث حالة تشبه التدافع... لن نتمكن من تحديد السبب بشكل دقيق إلا بعد التحقق من كل شيء".

وقال مسؤول رفيع المستوى لرويترز إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا أيضا في الحادث.

وتشمل سجلات حوادث التدافع في الهند وفاة 30 شخصا في مهرجان "ماها كومبه" الضخم العام الماضي، عندما تجمع عشرات الملايين للاغتسال في "مياه مقدسة".

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