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ترامب يهدد بقصف عُمان إذا "عرقلت" الإجراءات الأميركية في هرمز
أخبار دولية
2026-08-17 | 15:44
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ترامب يهدد بقصف عُمان إذا "عرقلت" الإجراءات الأميركية في هرمز
نقلت قناة فوكس نيوز الأميركية عن الرئيس دونالد ترامب تهديده بقصف سلطنة عُمان في حال "عرقلت" الإجراءات الأميركية في مضيق هرمز، ردا على سؤال بشأن المباحثات بين طهران ومسقط للاتفاق على ترتيبات في شأن الممر الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.
وقال مراسل القناة تراي يينغست إنه سأل ترامب عن المفاوضات الجارية بين إيران وعُمان، فأجابه: "اذا حصلت أي عرقلة من عُمان، فنقوم بقصفهم بشدة".
وأوضح المراسل في تصريحات لقناته نشرها على حسابه على منصة إكس، إن "الرئيس يحذّر عُمان من عدم عرقلة الحصار البحري الأميركي، والجهود (الأميركية) للسيطرة على مضيق هرمز".
وكرر ترامب في الأيام الأخيرة أن الولايات المتحدة "تسيطر" على مضيق هرمز، ملوّحا بإعلانه أرضا أميركية.
أخبار دولية
عُمان
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