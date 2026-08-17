الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب يهدد بقصف عُمان إذا "عرقلت" الإجراءات الأميركية في هرمز

أخبار دولية
2026-08-17 | 15:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب يهدد بقصف عُمان إذا &quot;عرقلت&quot; الإجراءات الأميركية في هرمز
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ترامب يهدد بقصف عُمان إذا "عرقلت" الإجراءات الأميركية في هرمز

نقلت قناة فوكس نيوز الأميركية عن الرئيس دونالد ترامب تهديده بقصف سلطنة عُمان في حال "عرقلت" الإجراءات الأميركية في مضيق هرمز، ردا على سؤال بشأن المباحثات بين طهران ومسقط للاتفاق على ترتيبات في شأن الممر الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.
     
وقال مراسل القناة تراي يينغست إنه سأل ترامب عن المفاوضات الجارية بين إيران وعُمان، فأجابه: "اذا حصلت أي عرقلة من عُمان، فنقوم بقصفهم بشدة".
     
وأوضح المراسل في تصريحات لقناته نشرها على حسابه على منصة إكس، إن "الرئيس يحذّر عُمان من عدم عرقلة الحصار البحري الأميركي، والجهود (الأميركية) للسيطرة على مضيق هرمز".
     
وكرر ترامب في الأيام الأخيرة أن الولايات المتحدة "تسيطر" على مضيق هرمز، ملوّحا بإعلانه أرضا أميركية. 
     

أخبار دولية

عُمان

"عرقلت"

الإجراءات

الأميركية

LBCI التالي
منظمة غير حكومية: سبعة قتلى وإنقاذ 50 مهاجرا في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا
كيف نُفّذت عملية تحرير الرهينة الأميركي بإشراف صدام حفتر؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-21

ترامب يهدد بقصف إيران ما لم تضبط "وكلاءها في لبنان"

LBCI
أخبار دولية
2026-05-28

ترامب يهدّد بـ"نسف" عُمان إذا وقفت إلى جانب إيران في قضية إعادة فتح هرمز

LBCI
أخبار دولية
2026-07-11

ترامب يهدد بأن الولايات المتحدة "ستبيد بالكامل" إيران إذا تم اغتياله

LBCI
أخبار دولية
2026-07-22

ترامب يهدد بقصف منشآت مدنية إيرانية ردا على كل استهداف لسفن في هرمز

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:37

مسؤول في مجلس السلام: كوشنر ونتنياهو اتفقا على مسار لحل أزمة غزة

LBCI
أخبار دولية
16:26

منظمة غير حكومية: سبعة قتلى وإنقاذ 50 مهاجرا في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا

LBCI
أخبار دولية
15:14

كيف نُفّذت عملية تحرير الرهينة الأميركي بإشراف صدام حفتر؟

LBCI
أخبار دولية
15:00

إيران تعتبر طياريها الثلاثة المفقودين أسرى في قطر حتى جلاء مصيرهم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-07-10

هيفاء وهبي وSaint Levant يفاجئان الجمهور بدويتوين جديدين... "بحبك" و"ميتسوبيشي"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-25

حين تُقصف الذاكرة: تراث لبنان بين نيران الحرب وواجب الحماية

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-05

أردوغان: في حال أي خطر يهدد أمن بلادنا فإننا نتخذ جميع الإجراءات اللازمة بدقة وبالتنسيق مع حلفائنا

LBCI
خبر عاجل
2026-06-07

الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ مجدداً من إيران

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:51

بقائي: مهلة الستين يومًا كانت مرتبطةً بمفاوضاتٍ لم تبدأ أصلًا

LBCI
أخبار لبنان
13:50

وزيرُ الثقافة اعلن المشروعِ الفائز لتمثيلِ لبنان في الجِناحِ اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
09:14

النائب ملحم خلف من بعبدا: للتمسّك ببقاء «اليونيفيل» لتجنّب أيّ فراغ في الجنوب

LBCI
رياضة
19:36

تعرفوا على المجنّس الجديد لمنتخب لبنان ديريك فاندربيرك!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:36

"زقفة يا شباب"... في ١٦ آب

LBCI
أخبار دولية
19:33

البابا يدعو إلى وقف أعمال العنف المتكررة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:32

هل اجتمع كوشنر بالحية؟ وما دلالات اجتماعات اليوم في مصر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:30

كيف تحوّل نيجيرفان بارزاني إلى قناة خلفية بين البيت الأبيض والحرس الثوري؟

LBCI
أخبار لبنان
19:29

جشي: كم عدد المواطنين اللبنانيين المطلوب قتلهم؟ وكم عدد البيوت والمؤسسات المطلوب هدمها؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:19

قوى الأمن: توقيف منفذي عمليّة خطف فتاة في صيدا

LBCI
أمن وقضاء
19:26

هذا هو الخط الذي رسمته اسرائيل لأبناء الجنوب

LBCI
أمن وقضاء
11:46

العثور على موظف في مصرف جثة داخل منزله في غدير جونية

LBCI
آخر الأخبار
19:44

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: الجيش يستعد لاحتمال التصعيد في لبنان إثر الأحداث في مرتفعات علي الطاهر

LBCI
أمن وقضاء
19:33

مياه بيروت وجبل لبنان: قطع موقت للمياه من نهر ابراهيم الى جبيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:36

"زقفة يا شباب"... في ١٦ آب

LBCI
أمن وقضاء
19:09

الـLBCI داخل طوافة الجيش اللبناني في رحلة بين البحيرة والنار

LBCI
حال الطقس
08:17

طقس متقلب مع انخفاض في درجات الحرارة غدا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More