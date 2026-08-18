رئيس بلدية موسكو: إطلاق 620 طائرة مسيرة باتجاه منطقة العاصمة الروسية ليلا

أعلن رئيس بلدية موسكو صباح الثلاثاء عن إطلاق ما لا يقل عن 620 طائرة مسيّرة على المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية خلال الليل، في استهدافات قال حاكم المنطقة إنها أوقعت ثلاث إصابات.



وكتب رئيس البلدية سيرغي سوبيانين على تطبيق تلغرام أن 180 من هذه المسيّرات قد أُسقطت في منطقة موسكو بين مساء الاثنين والساعة 5,00 من صباح الثلاثاء (2,00 صباحًا بتوقيت غرينتش). وأفاد الحاكم أندريه فوروبيوف بأن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، وأن طائرة مسيّرة استهدفت مستودعا تابعا لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة "وايلدبيريز".

