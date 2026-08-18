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غارات استهدفت مطارا عسكريا في شمال غرب سوريا
أخبار دولية
2026-08-18 | 01:52
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غارات استهدفت مطارا عسكريا في شمال غرب سوريا
استهدفت غارات نفذتها طائرات مجهولة فجر الثلاثاء مطارا عسكريا خارج الخدمة في شمال غرب سوريا تتواجد فيه قوات تابعة لوزارة الدفاع، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن "طائرات مجهولة قصفت فجر الثلاثاء مطار ابو الضهور العسكري في محافظة إدلب".
وتتواجد في المطار الخارج من الخدمة منذ أكثر منذ العام 2012 قوات حماية تابعة لوزارة الدفاع السورية، وفق المصدر الذي لم يشر الى وقوع ضحايا.
ولم تعلن أي جهة استهداف المطار.
أخبار دولية
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غارات استهدفت مطارا عسكريا في شمال غرب سوريا
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