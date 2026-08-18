غارات استهدفت مطارا عسكريا في شمال غرب سوريا



استهدفت غارات نفذتها طائرات مجهولة فجر الثلاثاء مطارا عسكريا خارج الخدمة في شمال غرب سوريا تتواجد فيه قوات تابعة لوزارة الدفاع، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.



وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن "طائرات مجهولة قصفت فجر الثلاثاء مطار ابو الضهور العسكري في محافظة إدلب".



وتتواجد في المطار الخارج من الخدمة منذ أكثر منذ العام 2012 قوات حماية تابعة لوزارة الدفاع السورية، وفق المصدر الذي لم يشر الى وقوع ضحايا.



وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، فإن الغارات جاءت عقب "زيارة وفد عسكري تركي الى المطار خلال الأيام القليلة الماضية، في إطار مساع لإعادة تشغيله".



وتُعدّ تركيا داعما رئيسيا للسلطات السورية الانتقالية.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن استهداف المطار.



وردا على سؤال لفرانس برس حول الغارات، اكتفى الجيش الإسرائيلي بالقول "لا تعليق".



وسبق للقوات الإسرائيلية أن شنت عقب إطاحة الحكم السابق نهاية 2024 مئات الضربات على ما تصفه بأهداف عسكرية في سوريا.



وتشنّ طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهتها غارات، غالبا ما تستهدف قياديين من تنظيم الدولة الإسلامية.