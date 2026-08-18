الحوثيون يعلنون استهداف مصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو في جازان في جنوب السعودية

استهدف الحوثيون المدعومون من إيران مصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو في جازان في جنوب السعودية على ساحل البحر الأحمر الثلاثاء، في إطار تصعيدهم للهجمات على المملكة، بحسب ما افادت وكالة الأنباء الحوثية "سبأ".



ونقلت سبأ عن مصدر عسكري قوله إن المتمردين استهدفوا مصفاة أرامكو في جازان "بعدد من الطائرات المسيرة... ردا على اختراق الأجواء في محافظتي صعدة وحجة وكانت الإصابة دقيقة".