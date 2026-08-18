سوريا تتهم اسرائيل بشن ثماني غارات على مطار عسكري في إدلب

اتهمت سوريا اسرائيل بشنّ ثماني غارات على مطار أبو الضهور العسكري الواقع في شمال غرب البلاد والخارج من الخدمة منذ أكثر من عقد، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري سوري.وكان مصدر أمني سوري طلب عدم كشف هويته أفاد وكالة فرانس برس صباح الثلاثاء عن غارات من "طائرات مجهولة" استهدفت المطار الواقع في محافظة إدلب، وحيث تتواجد قوات حماية تابعة لوزارة الدفاع.وأورد الاعلام الرسمي نقلا عن مصدر عسكري أن "طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف فجر اليوم مدرج مطار أبو الضهور العسكري بريف إدلب الشرقي بثماني غارات".وأسفر ذلك وفق المصدر العسكري "عن أضرار مادية في بنية المطار دون وقوع إصابات".وردا على سؤال لفرانس برس حول الغارات، قبل الاتهام السوري، اكتفى الجيش الإسرائيلي بالقول "لا تعليق".وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، فإن الغارات جاءت عقب "زيارة وفد عسكري تركي الى المطار خلال الأيام القليلة الماضية، في إطار مساع لإعادة تشغيله" بعد خروجه من الخدمة منذ العام 2012، اي بعد عام من اندلاع النزاع السوري.