ثلاثة قتلى جراء انفجار "يجري التحقق من طبيعته" في محطة حرارية في غرب سوريا

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل الثلاثاء جراء انفجار تُحقق السلطات في طبيعته داخل المحطة الحرارية في بانياس في غرب البلاد، وفق ما أورد الإعلام الرسمي.



وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن "انفجار بالمحطة الحرارية في بانياس يجري التحقق من طبيعته"، ما أسفر عن "ثلاث وفيات"، وفق مديرية الصحة في المنطقة.