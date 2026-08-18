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سوريا تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور وتدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم

أخبار دولية
2026-08-18 | 06:49
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سوريا تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور وتدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم
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سوريا تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور وتدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم

اعتبرت سوريا أن الغارات التي اتهمت إسرائيل بشنّها على مطار أبو الظهور العسكري في شمال غرب البلاد "عدوان غير مبرر"، داعية المجتمع الدولي الى اتخاذ "موقف حازم" إزاء "الانتهاكات" المتكررة لسيادتها.
     
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن سوريا "تدين بأشد العبارات الغارات الجوية الاسرائيلية... وتعدها عدوانا غير مبرر"، في وقت "تلتزم الدولة السورية بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد"، داعية مجلس الأمن الى "إدانة العداون بشكل واضح واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للسيادة السورية".
     
ولم تتبن اسرائيل تنفيذ الغارات، في حين اكتفى جيشها بالقول ردا على سؤال لفرانس برس بعيد الغارات: "لا تعليق".
     

أخبار دولية

سوريا

الغارات الإسرائيلية

مطار أبو الظهور

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