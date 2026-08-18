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قطر: اتفاق بشأن هرمز يسهل استئناف المحادثات الأميركية الإيرانية
أخبار دولية
2026-08-18 | 06:52
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قطر: اتفاق بشأن هرمز يسهل استئناف المحادثات الأميركية الإيرانية
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قطر: اتفاق بشأن هرمز يسهل استئناف المحادثات الأميركية الإيرانية
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أنّ إبرام اتفاق بشأن مضيق هرمز من شأنه أن يسهل بشكل كبير استئناف المحادثات الأميركية الإيرانية، مشيرًا إلى أنّ الوسطاء ينتظرون توصل سلطنة عُمان وإيران إلى اتفاق ثنائي بشأن المضيق قبل العودة إلى المحادثات الأوسع نطاقًا بين واشنطن وطهران.
وفي ما يتعلق بقضية الطيارين الإيرانيين، قال المتحدث إنّ إيران وقطر على اتصال مباشر بهذا الشأن، معتبرًا أنّ طلب طهران تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القضية هو «حيلة إعلامية».
وأوضح أنّ الدعوة لا تزال قائمة أمام إيران لإرسال وفد إلى الدوحة لبحث قضية الطيارين، إلا أنّ طهران لم ترد بعد.
أخبار دولية
اتفاق
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المحادثات
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الإيرانية
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